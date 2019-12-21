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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Украине зафиксирована очередная природная аномалия

Категория: Новости

В Украине зафиксирована очередная природная аномалия

В Украине из-за резкого повышения температуры воздуха обнаружена очередная природная аномалия. В Полтавской области в городе Новые Санжары среди декабря расцвели подснежники, которые обычно радуют своим цветением весной. Об этом сообщила местная жительница Алина Деряга на своей Facebook-странице.

"Вот такой подснежник зацвел у меня! 19 декабря 2019, подарок от Святого Николая",
 - написала Алина у себя в соцсети.
Цветение подснежников не единственная аномалия этого рекордно-теплого декабря. Так, например, по всей Украине зацвели деревья, которые также распускаются весной. Японские вишни начали покрываться розовыми цветами в Виннице, а во Львове, где в средине декабря температура была наивысшей в Украине, начали цвести магнолии. По словам синоптиков, такие температурные аномалии запустили весенние процессы в стране.


Источник: ЛЕНТА



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