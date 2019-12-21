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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Сауль Альварес выиграл приз "Боксер года" от журнала The Ring

Категория: Новости / Спорт

Сауль Альварес выиграл приз "Боксер года" от журнала The Ring

Американский журнал The Ring подвел итоги 2019 года в в мировом боксе. Звание "Боец года" получил мексиканец Канело Альварес, который добился исторической победы над Сергеем Ковалевым. "Боем года" стал финал Всемирной боксерской серии между японцем Наоя Иноуэ и филиппинцем Нонито Донейром.  Лучший нокаут в 2019 году исполнил Деонтей Уайлдер в бою с Ортисом.
Сразу три номинации получили Энтони Джошуа и Энди Руис. Их первый поединок, который выиграл мексиканец, стал "Апсетом года". Третий раунд этого боя был признан лучшей трехминуткой в году. А реванш, который выиграл недавно Джошуа, стал "Событием года".
Отметим, в этом году в номинации не попали украинцы, хотя Александр Усик выигрывал "Бойца года" в прошлом году, а Василий Ломаченко – в позапрошлом.


Источник: 112



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