Сауль Альварес выиграл приз "Боксер года" от журнала The Ring

Американский журнал The Ring подвел итоги 2019 года в в мировом боксе. Звание "Боец года" получил мексиканец Канело Альварес, который добился исторической победы над Сергеем Ковалевым. "Боем года" стал финал Всемирной боксерской серии между японцем Наоя Иноуэ и филиппинцем Нонито Донейром. Лучший нокаут в 2019 году исполнил Деонтей Уайлдер в бою с Ортисом.

Сразу три номинации получили Энтони Джошуа и Энди Руис. Их первый поединок, который выиграл мексиканец, стал "Апсетом года". Третий раунд этого боя был признан лучшей трехминуткой в году. А реванш, который выиграл недавно Джошуа, стал "Событием года".

Отметим, в этом году в номинации не попали украинцы, хотя Александр Усик выигрывал "Бойца года" в прошлом году, а Василий Ломаченко – в позапрошлом.