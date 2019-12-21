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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

На трассе Киев – Одесса установили 16 автономных систем светодиодного освещения

Категория: Новости

На трассе Киев – Одесса установили 16 автономных систем светодиодного освещения

На трассе Киев – Одесса установлено 16 автономных систем светодиодного освещения с применением солнечных панелей.

Монтаж произеден на следующих участках трассы:

  • км 386 - с.Воробьевка;
  • км 388 - с.Новоелизаветовка;
  • км 398 - с.Знамянка;
  • км 401 - с.Радостное
  • км 315 - с.Ивановка
  • км 317 - с.Демидовка
  • км 326 - с.Козачий Яр
  • км 358 - смт.Ширяево

Электропитание светодиодного фонаря обеспечивает автономная станция, состоящая из солнечной панели, аккумулятора и контроллера заряда.

Включение и выключение освещения будет осуществляться в автоматическом режиме, в зависимости от внешнего освещения, сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.


Источник: ГРАД



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