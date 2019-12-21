На трассе Киев – Одесса установили 16 автономных систем светодиодного освещения

На трассе Киев – Одесса установлено 16 автономных систем светодиодного освещения с применением солнечных панелей.
Монтаж произеден на следующих участках трассы:
- км 386 - с.Воробьевка;
- км 388 - с.Новоелизаветовка;
- км 398 - с.Знамянка;
- км 401 - с.Радостное
- км 315 - с.Ивановка
- км 317 - с.Демидовка
- км 326 - с.Козачий Яр
- км 358 - смт.Ширяево
Электропитание светодиодного фонаря обеспечивает автономная станция, состоящая из солнечной панели, аккумулятора и контроллера заряда.
Включение и выключение освещения будет осуществляться в автоматическом режиме, в зависимости от внешнего освещения, сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.