 
Информация к новости
  • Просмотров: 44
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В российской тайге упал новейший истребитель Су-57

Категория: Новости / Происшествия

В российской тайге упал новейший истребитель Су-57

В тайге в Хабаровском крае во время испытаний упал истребитель пятого поколения Су-57. По предварительным данным, причиной крушения стал технический отказ системы управления самолетом.

“По предварительной информации, авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57”,
 – сказал один из собеседников агентства.
Другой источник отметил, что, по всей вероятности, “произошел сбой в управлении хвостовым оперением”. Отмечается, что летчик успел катапультировался и остался жив. Это первая авария истребителя Су-57.
Новейший истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология “стелс”), а также новейший комплекс бортового оборудования.


Источник: БУКВЫ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать