Отказались пропускать «скорую»: сеть вскипела из-за выходки автохамов в Киеве

В сети бурно обсуждают видео, снятое в час пик в Киеве, на котором автомобиль патрульных «пробивает» дорогу скорой помощи с тяжелым пациентом. Ранее в Харькове перевернулась «скорая», которую на перекрестке не пропустил автомобиль не смотря на включенные сигналы.

Видео с переполненной столичной улицы в час пик в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный».

«Работаю в бригаде скорой медицинской помощи. В самый час пик везли „тяжелого“ пациента в отделение, но нам почему-то никто особо не уступал дорогу… Хочу выразить огромную благодарность полиции с номерным знаком 2384. Они без просьб выехали перед нами и, включив звуковую сирену и проблесковых маячки, сделали „зеленый коридор“. Респект вам мужики от всей экстренной медицинской помощи. Пациента довезли оперативно, жить будет»,

— говорится в комментарии к видео.