Мэра Коростышева подозревают в растрате средств госбюджета

Служба безопасности Украины разоблачила председателя Коростышевского городского совета на служебной небрежности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



«Оперативники спецслужбы установили, что чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, выделяемых на ремонт дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты. Правоохранители инициировали проведение экспертизы финансово-бухгалтерской документации, изъятой в ходе ранее проведенных обысков»,

«23 декабря 2019 года прокуратурой Житомирской области по сопровождению сотрудников Службы безопасности Украины должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 367 УКУ»,

- сказано в сообщении.Как стало известно, экспертиза подтвердила, что в результате действий подозреваемого, бюджету города был нанесен ущерб на сумму более 800 тысяч гривен.- добавили представители СБУ.На данный момент продолжается досудебное расследование.