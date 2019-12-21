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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В подземных штольнях Одесской области незаконно добывали ракушечник

Категория: Новости

В подземных штольнях Одесской области незаконно добывали ракушечник

Незаконная добыча известняка-ракушечника была пресечена в Раздельнянском районе Одесской области. Дельцов разоблачили сотрудники областной прокуратуры совместно с работниками одесского главка СБУ и Государственной экологической инспекции.
Выяснено, что породу ракушечника добывали в незаконных подземных штольнях, длина которых достигает более 200 метров, используя при этом специальную технику — камнепильные машины КМАЗ-188.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили рабочих, которые незаконно осуществляли добычу, камнепильные машины, а также более 20 тысяч выпиленного известняка. Государству причинён вред на сумму около миллиона гривен.
В настоящее время проверяется причастность сотрудников правоохранительных органов области к незаконной добыче известняка, а также устанавливаются организаторы этой незаконной деятельности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.


Источник: ТАЙМЕР



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