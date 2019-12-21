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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Украине появятся электронные квитанции

Категория: Новости / Экономика и финансы

В Украине появятся электронные квитанции

На заседании Кабинета министров 24 декабря проголосовали за запуск электронного сервиса для проверки оплаты квитанций. Об этом написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Telegram.

 

 

«С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их в бумаге с мокрой печатью. Сейчас, если вы оплачиваете госуслуги (паспорт, авто, загс и тому подобное) — у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через интернет-банк или мобильное приложение»,
— написал Дубилет.
Как работает сервис:

    - Вместо бумажной квитанции вы предоставляете просто ее код.
    - Тот, кто проверяет платеж, заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

Также Дубилет отметил, что сервис позволяет экономить, поскольку не нужно платить комиссию при оплате квитанции в банке.
Сейчас к сервису подключены два банка — ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время. Как подчеркнул министр, чтобы закрепить запуск сервиса, Кабмин запустит горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.


Источник: LENTA



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