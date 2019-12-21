В Украине появятся электронные квитанции

На заседании Кабинета министров 24 декабря проголосовали за запуск электронного сервиса для проверки оплаты квитанций. Об этом написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Telegram.

«С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их в бумаге с мокрой печатью. Сейчас, если вы оплачиваете госуслуги (паспорт, авто, загс и тому подобное) — у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через интернет-банк или мобильное приложение»,

— написал Дубилет.Как работает сервис:- Вместо бумажной квитанции вы предоставляете просто ее код.- Тот, кто проверяет платеж, заходит на check.gov.ua и вводит этот код.Также Дубилет отметил, что сервис позволяет экономить, поскольку не нужно платить комиссию при оплате квитанции в банке.Сейчас к сервису подключены два банка — ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время. Как подчеркнул министр, чтобы закрепить запуск сервиса, Кабмин запустит горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.