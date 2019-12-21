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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одессе назвали большие проекты-победители "Общественного бюджета"

Категория: Новости / Экономика и финансы

В Одессе назвали большие проекты-победители "Общественного бюджета"

В Одессе назвали 31 большой проект-победитель "Общественного бюджета". Их реализация обойдется почти в 44 млн грн. Проекты выбрали путем голосования на платформе "Социально активный гражданин".
Лидером рейтинга больших проектов стало предложение по капитальному ремонту элементов благоустройства и строительству мини-стадиона на ул. Семена Палия. За него отдали голоса 1049 человек. Бюджет проекта — 1,49 млн грн.
Второе место занял проект "Активная площадка Мачтовая". За установку спортивной площадки с уличными орбитреками, велотренажерами и столиком для шахмат проголосовали 1028 человек. Бюджет проекта — 1,5 млн грн.
Замыкает тройку лидеров проект по созданию зоны спорта и досуга микрорайона Чубаевка. На ул. Геллера установят гирлянды, гиперэкстензию, эко-плитку и много еще чего за 1,37 млн грн. Проект поддержали 1015 человек.
Общий бюджет больших проектов-победителей — 43 млн 958 тыс. 738 грн. Пользователи платформы "Социально активный гражданин" в течение 20 дней выбирали лучшие среди 73 больших проектов. Каждый одессит мог проголосовать сразу за пять конкурсантов.

Победителями определены проекты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам онлайн-голосования, отдельно по большим и отдельно по малым общественным проектам. Победителями "Общественного бюджета Одессы-2020" среди малых проектов определены 12 проектов на общую сумму 5 млн 407 тыс. 588 грн,
 — добавили в пресс-службе горсовета.


Источник: УСИ



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