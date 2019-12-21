На суде по делу Кузьменко напали на соратницу Шария

Антонина Белоглазова вызвала полицию во время заседания суда по делу Юлии Кузьменко. Известная по работе с видеоблогером Анатолием Шарием журналистка столкнулась с проблемами во время освещения апелляции меры пресечения подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета. Пришедшие на заседание активистки мешали Белоглазовой снимать и называли ее провокатором.

Во время парламентских выборов Антонина Белоглазова был третьей в списке партии Шария. В предвыборном ролике она рассказывала, что работает с блогером три года. Также Антонина представляется как корреспондент информационного агентства "Медиа-поток" и журналист информационно-аналитического сайта "Правовой контроль".

В июне 2018 года журналистка пожаловалась, что на митинге в Киеве ее облили химическим веществом. В 2017-м Анатолий Шарий заявлял, что его журналистку похитила СБУ. В Службе тогда заявили, что провели с Антониной профилактическую беседу. Антонина Белоглазова занесена на сайт Миротворец за якобы сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине.

Детского кардиохирурга и волонтера АТО Юлию Кузьменко арестовали 13 декабря. Ее подозревают в причастности к подрыву журналиста Павла Шеремета 20 июля 2017 года. По данным следствия, она могла быть той женщиной с видео, которая подложила взрывчатку под авто. Сама Кузьменко причастность отрицает и уверяет, что не знала о журналисте.