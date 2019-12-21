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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Лукашенко пригрозил Путину войной с НАТО

Категория: Новости / Политика

Лукашенко пригрозил Путину войной с НАТО

Белорусский президент Александр Лукашенко, чьи сограждане начали выходить на акции протеста против тесной интеграции с Россией, заявил, что в случае попытки России присоединить Беларусь последует реакция стран Запада и НАТО.
Об этом Лукашенко заявил в интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. 

«Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы»,
— заявил президент Беларуси.
В то же время Лукашенко отметил, что «не пропустит танки на Москву» в случае угрозы в адрес России: 
«Мы выступаем форпостом России… Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем».
Наряду с этим белорусский президент в очередной раз отверг возможность создания в Беларуси новой российской авиабазы.


Источник: ФАКТЫ



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