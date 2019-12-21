Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.
Напомним, что сегодня, 25 декабря, Рождество Христово отмечают католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных (что следуют по Григорианскому календарю).
Папа Римский Франциск возглавил ночью торжественную литургию в Базилике святого Петра, в Ватикане.
Рождество - один из главных христианских праздников, который отмечается в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме.
В Украине Католическое Рождество стало официальным выходным в 2017 году.