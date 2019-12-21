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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Категория: Новости / История и общество

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

 

 

 

Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник давайте забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить. Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым,
- написал президент на своей странице в Facebook.

 

Напомним, что сегодня, 25 декабря, Рождество Христово отмечают католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных (что следуют по Григорианскому календарю).

Папа Римский Франциск возглавил ночью торжественную литургию в Базилике святого Петра, в Ватикане.

Рождество - один из главных христианских праздников, который отмечается в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

В Украине Католическое Рождество стало официальным выходным в 2017 году.

 



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