Полиция открыла уголовное производство в связи с нападениями на журналистов

Полиция начала уголовное производство в связи с нападениями и давлением на журналистов 24 декабря в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается на странице Национальной полиции в Facebook, передает "Страна".

Как уведомили правоохранители, в полицию с заявлениями о противоправных действиях обратились трое журналистов. Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу и насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений). Санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Подчеркиваем: такое противоправное поведение в отношении журналистов недопустимо. На все такие случаи полиция будет оперативно реагировать в рамках действующего законодательства,

- пообещали в полиции.

Напомним, что вчера, как передает издание "Гордон", возле Киевского апелляционного суда, где рассматривали апелляцию фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, активисты выгнали из здания суда журналистов издания Шарий.net. Они пытались облить Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера коричневой жидкостью. В своем Telegram Шарий сообщил, что журналистов Шарий.net облили мочой.

С заявлениями о противоправных действиях в полицию обратились трое журналистов.

Журналистка "Страны" Юлия Корзун собщила 24 декабря, что ей угрожала "группа поддержки" Юлии Кузьменко. Она отметила, что возле зала заседаний встретила Белоглазову и Кучера, поздоровалась с ними, при этом "все друзья Юлии Кузьменко обратили на это внимание" и решили, что она тоже журналистка Шарий.net. Корзун проинформировала, что одна из активисток толкала ее в плечо.

На инцидент отреагировал Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он встал на защиту журналистов.

Все СМИ, которые работают в Украине, являются правильными! Если есть претензии к материалам медиа - то подавайте жалобы в суд. А не устраивайте разборки над беззащитными журналистами,