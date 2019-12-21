 
Информация к новости
  • Просмотров: 89
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Движение транспорта по улице Троицкой между улицами Пушкинской и Осипова временно закрыто

Категория: Новости

Движение транспорта по улице Троицкой между улицами Пушкинской и Осипова временно закрыто

Городской голова подписал указ о временном запрещении движения транспорта по улице Троицкой между Осипова и Пушкинской.

 

 

 

Учитывая обращение следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области по проведению досудебного расследования, начатого по пожару, с целью обеспечения безопасности сторонних лиц при ликвидации последствий пожара работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям движение автотранспорта по ул. Троицкой (на участке между ул. Пушкинской и ул. Осипова) временно закрыто до завершения следственных действий,
- сообщает пресс-служба мэрии.

 

Напомним, что шестиэтажное здание на улице Троицкой, 25 в центре Одессы, где располагается Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также ряд учреждений и фирм, загорелось 4 декабря.

Пожар в в колледже произошел из-за неисправности электропроводки.

Последние тела погибших в результате пожара извлекли из-под завалов на месте трагедии в 6:45 12 декабря.

Директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге в понедельник, 9 декабря, сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать