Движение транспорта по улице Троицкой между улицами Пушкинской и Осипова временно закрыто

Напомним, что шестиэтажное здание на улице Троицкой, 25 в центре Одессы, где располагается Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также ряд учреждений и фирм, загорелось 4 декабря.
Пожар в в колледже произошел из-за неисправности электропроводки.
Последние тела погибших в результате пожара извлекли из-под завалов на месте трагедии в 6:45 12 декабря.
Директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге в понедельник, 9 декабря, сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.