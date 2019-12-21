Украина экспортирует елочные украшения в 27 стран

В 2019 году Украина экспортировала елочные украшения в 27 стран мира. Популярными направлениями экспорта являются Нидерланды, Польша, Германия, Беларусь и Швейцария.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка на странице в Facebook, передают Українські Новини.

По информации министра, за 10 месяцев 2019 года поставки украинских изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 млн долларов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 7,7%.

Крупнейший импортер украинских елочных украшений - Нидерланды,

- сообщил Качка.

На Нидерланды приходится 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС. Заметим, Нидерланды были главным рынком для украинских игрушек и в прошлые годы.

Другими популярными направлениями экспорта елочных украшений являются Польша, Германия, Беларусь, Швейцария,

- добавил замминистра.

Кроме того, существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза ), США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза).

Новые рынки для украинских елочных украшений - Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова, добавил Качка.