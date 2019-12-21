В Гонконге протестующие громили кофейни Starbucks, рестораны Maxim's Caterer и дрались с полицией

В Гонконге тысячи человек приняли участие в протестах против закона об экстрадиции на материковый Китай: произошли столкновения с полицией, разгром сети кофеен Starbucks и заведений питания Maxim's Caterer. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Guardian.

Многие демонстранты в канун Рождества были одеты в маски и носили рога северного оленя на голове, протестуя в торговых центрах и туристическом районе. Они скандировали лозунги: "Возродить Гонконг!", "Революция нашего времени!" и "Независимость Гонконгу!".

Спецподразделения полиции Гонконга использовали слезоточивый газа против протестующих в туристическом районе. Активисты в торговых центрах вступили в столкновения с полицией: в правоохранителей бросали зонтики и другие предметы, а полицейские, в свою очередь, использовали дубинки, а один их них направил пистолет на толпу, но не выстрелил.

В туристическом районе Цим Ша Цуй в Коулуне были перекрыты главные дороги и движение возле торговых центров и близлежащих роскошных отелей.

Около 100 демонстрантов разгромили сеть кофеен Starbucks и Maxim's Caterers.

Заведения Maxim's Caterers стали объектов гнева демонстрантов, после того, как дочь основателя компании, которая владеет местной франшизой, осудила протестующих в Совете ООН по правам человека в Женеве.

Протесты в управляемом китайцами Гонконге продолжаются уже седьмой месяц. По словам организаторов, мирный митинг в этом месяце по-прежнему собрал 800 тыс. человек, что свидетельствует о решительной поддержке движения.

Гражданский фронт по правам человека, который организовал несколько крупнейших маршей с участием более 1 миллиона человек, подал заявку на проведение еще одного марша в Новый год.

Полиция арестовала более 6 тыс. человек с момента обострения протестов в июне.