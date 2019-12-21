Порошенко, Корниенко и Дубинского лишили выплат за прогулы

Из-за прогулов пятому президенту Украины Петру Порошенко, главе партии "Слуга народа", заместителю главы фракции Александру Корниенко, нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому и еще 78 нардепам прекращено возмещение расходов на общую сумму более 3 млн грн. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в информационном управлении ВР.

...в соответствии с Распоряжением главы Верховной Рады Украины от 13 декабря 2019 года № 1279-к "О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года" прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 060 000 гривен 00 копеек,

- говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце текущего года списываются в доход Государственного бюджета Украины.

Так, в список из 81 народного депутата Украины попали Порошенко, Корниенко, Дубинский.

Ранее была информация, что в список тех, кого оштрафуют за прогулы, попали:

Виктор Балога (депутатская группа “За будущее”; участвовал в 36,57% голосований в ноябре),

Юрий Бойко (ОПЗЖ; 25,37%),

Максим Бужанский ( “Слуга народа”; 66,42%),

Александр Герега ( “За будущее”),

Ярослав Дубневич ( “За будущее”; 26,87%),

Илья Кива (ОПЗЖ; 52,99%),

Андрей Кожемякин ( “Батькивщина”; 19,4%),

Тарас Козак (ОПЗЖ),

Наталья Королевская (ОПЗЖ, 14,93%).

Напомним, что в середине октября Верховная Рада проголосовала за закон, согласно которому, если парламентарий без уважительной причины будет пропускать пленарные заседания, его будут лишать права на депутатские выплаты.

Согласно документу, депутату не возмещаются расходы за календарный месяц на осуществление депутатских полномочий, если он в течение этого месяца без уважительных причин не участвует:

в более чем 30% пленарных заседаний Рады;

в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.

Депутатские выплаты на осуществление депутатских полномочий составляют около 30 тысяч гривен в месяц.

Закон вступил в силу 1 ноября.