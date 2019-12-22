США планируют передислокацию войск, чтобы противостоять РФ и Китаю, - NYT

Власти США планируют сократить американский военный контингент в Западной Африке, что должно стать первым шагом глобальной передислокации войск в противостоянии Вашингтона Китаю и России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, передает РБК-Украина.

Как сообщается, в минобороны США хотят сократить количество миссий, которые борются с террористами и сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем.

Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении - или даже полном выводе - американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа просмотра глобального развертывания войск... Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай,

- говорится в публикации.

США думают оставить свою базу в Нигере, а также отозвать поддержку французской армии, которая там противостоит исламистам. Решение о выводе войск из Африки ожидается в январе. Предполагается, что оно вызовет критику со стороны законодателей, союзников и военных чиновников.

Пентагон также рассматривает сокращение военного присутствия на Ближнем Востоке. Эспер хочет вывести половину из 5-тысячного контингента в Ираке и треть из 13-тысячного контингента в Афганистане.

Напомним, в декабре США вновь вывели войска с северо-востока Сирии, однако на остальной территории страны остаются несколько сотен американских военных. 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии. Однако позже было принято решение о возвращении американского контингента на север страны.