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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Власти Франции выкупят найденную на кухне картину за 24 миллиона евро 

Категория: Новости / Культура и искусство

Власти Франции выкупят найденную на кухне картину за 24 миллиона евро 

Французские власти запретили вывозить из страны картину "Осмеяние Христа" флорентийского живописца Чимабуэ. Полотно нашла на своей кухне пожилая француженка, после чего оно ушло с молотка за 24 млн евро. Теперь французским властям нужно найти деньги, чтобы выкупить картину, сообщает УНИАН со ссылкой на Би-би-си.

Как говорится в заявлении министерства культуры Франции, его глава по рекомендации комиссии по национальному достоянию запретил экспорт картины на срок до 30 месяцев. Министерство за это время планирует собрать 24 млн евро и выкупить работу, чтобы повесить ее рядом с другой картиной Чимабуэ в Лувре.

"Осмеяние Христа" - шедевр периода проторенессанса. Ее автор, художник, известный под псевдонимом Чимабуэ ("Быкоголовый"), считается одним из важнейших живописцев того периода. Картина предположительно была написана в 1280-х годах.

Работу Чимабуэ нашли в доме пожилой женщины в городе Компьень в 90 км к северу от Парижа. Она висела над плитой на кухне. В октябре полотно продали на аукционе за 24 млн евро.

"Осмеяние Христа", небольшая картина размером 20,3 на 28,5 см, была обнаружена аукционисткой Филоменой Вульф, приехавшей в Компьень, чтобы провести инвентаризацию дома.

Хозяйка дома, женщина старше 90 лет, переехала в дом престарелых, а сам дом предполагалось выставить на продажу, сначала описав все вещи в нем. Сделать это должна была Филомена Вульф. Вульф заметила работу над плитой недалеко от входа в гостиную. Хозяйка думала, что работа Чимабуэ - это русская икона, потемневшая от времени. Дом уже продан.

У меня была неделя на то чтобы рассортировать его содержимое и все вынести. Мне нужно было освободить место в графике, иначе все бы выбросили,
- рассказала Вульф в интервью французским СМИ.

Эксперты из Парижа установили, что работа подлинная, и полотно выставили на аукцион. Имя покупателя не назвали, но французские СМИ пишут, что картину купили двое коллекционеров итальянского ренессанса, живущих в США.

 

Чимабуэ был первым итальянским художником, отошедшим от формального "византийского" стиля живописи в сторону реализма. Нетрудно понять, почему владельцы картины приняли ее за икону - как и иконописцы, Чемабуэ писал на золоченых деревянных досках.

Чимабуэ, как считается, был учителем Джотто ди Бондоне, еще одного основоположника проторенессанса.

"Осмеяние Христа" - составная часть более крупной работы из восьми сцен, изображающих страсти Христовы. Таких частей уцелело три, две оставшиеся хранятся в национальных галереях в Лондоне и Нью-Йорке. 



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