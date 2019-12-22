В Украине запускают бесплатные курсы цифровой грамотности

Кабинет министров запускает Национальную программу цифровой грамотности населения "Дія: Цифрова освіта". Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры. Как сообщается, программа должна заработать с 21 января 2020 года.



Сейчас в программе правительства указана амбициозная цель — научить минимум 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года. Причем, 70% должно быть в возрасте от 30 до 60+ лет. Цель абсолютно реалистичная — у нас уже подготовлен конкретный план действий, как этого достичь.

Мы создаем онлайн-платформу с пятью различными категориями курсов. Все они будут абсолютно бесплатны и доступны для каждого. Кроме этого, мы налаживаем сотрудничество с ЦНАП, библиотеками, частным сектором, школами и университетами. Планируем создание собственной сети оффлайн-хабов, чтобы охватить программой как можно больше людей,

— отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что запуск национальной онлайн-платформы цифровой грамотности — это историческое событие, которое станет началом цифрового прорыва Украины.

Благодаря швейцарско-украинской программе EGAP, которая выполняется Фондом Восточная Европа, Министерство цифровой трансформации провело исследование и подготовило первые три образовательных курса, которые будут запущены.

На Национальной онлайн-платформе цифровой грамотности украинцы смогут бесплатно пройти три онлайн-курса уже 21 января 2020 года:

- базовый курс по цифровой грамотности,

- цифровая грамотность для учителей,

- курс для родителей «Онлайн-безопасность для детей».

Впоследствии на онлайн-платформе появятся продвинутые курсы для различных специализаций, курсы свитчеров, lifestyle-курсы, курсы новых цифровых профессий и т.д.

Курсы разработаны студией онлайн-образования EdEra при поддержке компаний Google, Microsoft, Академия ДТЭК, ПРООН UNDP, EGAP, CISCO, Освитория и Global Teacher Prize.

Обучение на курсах будет в эксклюзивном формате — образовательный сериал. Вместо уровней будут сезоны, а вместо уроков — образовательные серии с участием экспертов и селебрити. Послами цифрового образования станут украинские звезды: Ольга Сумская, Надежда Матвеева, Руслан Ханумак, Маша Ефросинина.