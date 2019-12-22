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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Симферополе продают украинские елки

Категория: Новости

В Симферополе продают украинские елки

На новогодней ярмарке в Симферополе продаются искусственные ели из Прикарпатья. Об этом сообщает издание Крым.Реалии, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что елями торгуют под зданием музыкального театра на проспекте Кирова.
Продавец деревьев заявил, что они производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области.
Оно (предприятие) давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем,
– утверждает предприниматель.
Он также заверил, что товар сертифицирован и у него имеются все соответствующие документы.
 По словам продавца, торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя.

 



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