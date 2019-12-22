В Афганистане талибы похитили 26 активистов движения за мир

В западном Афганистане радикальная исламистская группировка "Талибан" похитила 26 активистов движения за мир. Об этом сообщает Associated press.

"Талибан" устроил засаду на мирный конвой в западном Афганистане и похитил 26 активистов, членов движения за мир", - заявил в среду представитель полиции Мохибулла Мохиб.

Нападение на колонну из шести автомобилей было совершено во вторник, в районе Бала Булук в провинции Фарах. Активистов отвезли в неизвестном направлении.

По словам Мохиба, сейчас проводится полицейская операция по поиску и освобождению похищенных граждан.

Однако Бисмилла Ватандост из Народного движения за мир в Афганистане, к которому принадлежат активисты, сказал, что были похищены 27 людей. По его словам, племенные старейшины в провинции предприняли попытку договориться с талибами об освобождении похищенных активистов. В регионе не работают телефонные линии, что затрудняет общение и получение информации.

Повстанцы, действующие в Фарахе, не взяли на себя ответственность за похищения.

Талибы сегодня контролируют практически половину Афганистана. Они почти ежедневно осуществляют нападения на афганские и американские вооруженные силы, а также на правительственных чиновников, даже когда они ведут мирные переговоры с представителями США о прекращении конфликта, который длится 18 лет.