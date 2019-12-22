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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Россия и Украина могут завершить договоренности по транзиту газа в ближайшие выходные

Категория: Новости / Экономика и финансы

Россия и Украина могут завершить договоренности по транзиту газа в ближайшие выходные

Договоренности между Россией и Киевом по транзиту газа могут быть финализированы в ближайшие выходные. Такие ожидание выразил министр энергетики России Александр Новак, пишут российские СМИ.

По его словам, в последние несколько недель "Газпром", "Нафтогаз" и компания "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали над подготовкой межоператорского соглашения. В нем будут прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор.

"Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - сказал Новак.

Он также добавил, что ранее обусловленные объемы транзита, о которых говорилось в протоколе двух стран, минимальные. Они могут быть увеличены в случае необходимости.

Новак сказал, что Россия готова рассмотреть "возможность участия в финансировании модернизации украинской газотранспортной системы при соответствующем запросе со стороны Киева". Правда, этот вопрос сейчас не обсуждается.


Источник: РБК Украина



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