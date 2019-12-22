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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Израиль нанес удар по сектору Газа

Категория: Новости / Политика

Израиль нанес удар по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице армии в Twitter.
 Израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по ряду объектов ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из сектора Газа.
 Напомним, 25 декабря израильская система ПВО перехватила ракету, запущенную из сектора Газа.
Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон.
В это время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге. Политику пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.

Источник: Корреспондент.net



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