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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

КП «Одескоммунтранс» поднимает цены на вывоз мусора

Категория: Новости

КП «Одескоммунтранс» поднимает цены на вывоз мусора

Коммунальное предприятие «Одескоммунтранс» объявило о повышении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов в Одессе почти на 57%.

 Компания опубликовала объявление о повышении цен на официальном сайте Одесского горсовета. 

Расценки вырастут с 70,32 грн за кубометр до 110,44 грн (с учетом стоимости захоронения на полигоне «Дальницкие карьеры», который арендует ООО «Союз»).

«Одескоммунтранс» решило полностью пересмотреть тарифы «в связи с изменением процедуры рассмотрения органами местного самоуправления расчетов тарифов, требований к оформлению заявления и формированию комплекта документов».

 Кроме того, предприятие ссылается на «рост стоимости горюче смазочных материалов, запасных частей и других товарно-материальных ценностей на 10% по сравнению с 2018 годом и рост стоимости услуг сервисного технического обслуживания автотранспортных средств».

 Тариф на вывоз мусора в Одессе уже повышался летом 2018 года. Тогда он вырос примерно в полтора раза – с 47.27 грн за кубометр до 70,32 грн. Таким образом, всего за полтора года цена вывоКП «Одескоммунтранс» поднимает цены на вывоз мусораза мусора для одесситов подскочила в 2,3 раза.


Источник: Трасса Е95



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