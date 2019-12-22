КП «Одескоммунтранс» поднимает цены на вывоз мусора

Коммунальное предприятие «Одескоммунтранс» объявило о повышении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов в Одессе почти на 57%.

Компания опубликовала объявление о повышении цен на официальном сайте Одесского горсовета.

Расценки вырастут с 70,32 грн за кубометр до 110,44 грн (с учетом стоимости захоронения на полигоне «Дальницкие карьеры», который арендует ООО «Союз»).

«Одескоммунтранс» решило полностью пересмотреть тарифы «в связи с изменением процедуры рассмотрения органами местного самоуправления расчетов тарифов, требований к оформлению заявления и формированию комплекта документов».

Кроме того, предприятие ссылается на «рост стоимости горюче смазочных материалов, запасных частей и других товарно-материальных ценностей на 10% по сравнению с 2018 годом и рост стоимости услуг сервисного технического обслуживания автотранспортных средств».

Тариф на вывоз мусора в Одессе уже повышался летом 2018 года. Тогда он вырос примерно в полтора раза – с 47.27 грн за кубометр до 70,32 грн. Таким образом, всего за полтора года цена выво за мусора для одесситов подскочила в 2,3 раза.