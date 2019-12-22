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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Пожар в Одессе: среди погибших опознали директора института НАН Украины

Категория: Новости / Происшествия

Пожар в Одессе: среди погибших опознали директора института НАН Украины

В Одессе опознали 16-ю жертву пожара в колледже на Троицкой. Им оказался директор Института морской биологии НАН Украины, пишет "Думская".

Доктор биологических наук Борис Александров стал последним опознанным среди погибших.

"Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова" - пишет издание.

Также сообщается, что в четверг, 26 декабря, в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.


Источник: РБК Украина



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