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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Госкино выделит почти 50 млн грн на фильм "Бабий Яр"

Категория: Новости / Культура и искусство

Госкино выделит почти 50 млн грн на фильм "Бабий Яр"

осагентство Украины по вопросам кино предоставит 49,3 миллиона гривен государственной поддержки на производство фильма "Бабий Яр" режиссера Сергея Лозницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

"23 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО "Солар Медиа Интертейнмент" договор о предоставлении государственной поддержки на производство (создание) фильма "Бабий Яр" размером 49 млн 343 тыс. 271,31 грн. (32% общей стоимости производства фильма)", - говорится в сообщении.

Кинопроект исторической драмы Сергея Лозницы "Бабий Яр" совместного украинского-германского производства стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Сергей Лозница, продюсер ленты - Сергей Лавренюк.

"Бабий Яр" сценариста и режиссера Сергея Лозницы - это радикальный акт трансформации языка кино. Для того, чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер Сергей Лозница порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции "главного героя", - сообщили в Госкино.

Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.



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