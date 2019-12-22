 
Информация к новости
  • Просмотров: 43
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Правила предоставления субсидий менять не будут – Гончарук

Категория: Новости / История и общество

Правила предоставления субсидий менять не будут – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.

Об этом Гончарук заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам премьера, этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", – заявил Гончарук.


Источник: Экономическая правда



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать