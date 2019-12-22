 
Информация к новости
  • Просмотров: 42
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Додон принял приглашение Путина посетить Москву на празднование 75-летия победы

Категория: Новости / Политика

Додон принял приглашение Путина посетить Москву на празднование 75-летия победы

Глава Молдовы Игорь Додон дал согласие приехать на 9 мая в Москву, чтобы принять участие в праздновании 75-летия победы над нацизмом в Европе.

Об этом президент Молдовы сообщил в четверг корреспонденту российского государственного агентства ТАСС.

"Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина, обязательно приеду. Также в параде победы примут участие и наши военные — почетный караул президента", — уточнил он.

Додон регулярно принимает участие в торжествах в Москве, посвященных празднованию победы.

Как сообщалось, свое согласие приехать на празднование в российскую столицу 9 мая ранее дали президенты Франции и Чехии.

В августе в Кремле говорили, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях. Среди них называли глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Белоруссии, Армении и Сербии.

На парад в честь 70-летия победы в 2015 году в Москву приехали около 30 дружественных РФ иностранных лидеров, но главы западных стран отказались от поездки из-за агрессии РФ против Украины.


Источник: Телеграф



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать