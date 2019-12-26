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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Злата Огневич презентовала свою версию знаменитой новогодней композиции "Щедрик"

Категория: Новости / Культура и искусство

Ко дню рождения композитора Николая Леонтовича, автора всемирно известного "Щедрика", созданного в десятках версий, украинская артистка Злата Огневич также выпустила свое прочтение композиции.

Студийная версия знаменитой новогодней композиции "Щедрик" опубликована на YouTube-канале Огневич.

Работа над "Щедриком" велась более двух месяцев совместно с солистом коллектива ManSound Рубеном Толмачевым и детским хором. Сингл вошел в студийный альбом Златы Огневич "Сила поколений".

"У меня с детства эта песня ассоциируется с Рождеством, и это было моей мечтой - исполнить эту сакральную композицию с детским хором", - комментирует выход Рождественской песни артистка.


Источник: 112.ua



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