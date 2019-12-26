Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков

На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 257,91 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"26 декабря на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.

В частности:

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 7-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 397-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 000 МВт, РАЭС - 2755 МВт, ЮУАЭС - 2 940 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 25 декабря, станциями выработано 257,91 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 4,8 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.