Семьям погибших и пострадавшим в результате пожара на Троицкой выплатят 5,5 миллионов гривен

На сегодняшний день в целевой фонд Одесского городского совета поступило более 928 тысяч гривен для помощи семьям погибших и пострадавшим пожаре в здании экономического колледжа на Троицкой. Об на брифинге после окончания исполкома рассказала директор департамента финансов Светлана Бедрега.
По ее словам, средства из этого фонда начнут выплачивать уже после Нового года, поскольку до конца нынешнего финансового года остался только один день и времени на проведение всех необходимых операций – нет.
Также она сообщила, что на сегодняшний день в больницах остаются трое пострадавших. Одна – в ГКБ № 1 и двое – в военном госпитале.