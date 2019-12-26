Семьям погибших и пострадавшим в результате пожара на Троицкой выплатят 5,5 миллионов гривен

На сегодняшний день в целевой фонд Одесского городского совета поступило более 928 тысяч гривен для помощи семьям погибших и пострадавшим пожаре в здании экономического колледжа на Троицкой. Об на брифинге после окончания исполкома рассказала директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, средства из этого фонда начнут выплачивать уже после Нового года, поскольку до конца нынешнего финансового года остался только один день и времени на проведение всех необходимых операций – нет.

«Общий размер материальной помощи от муниципалитета составит 5,5 миллионов гривен. Из них семьям погибших, с учетом стоимости оказания ритуальных услуг, выплачивается по 120 тысяч гривен. Пострадавшим, находившиеся в тяжелом состоянии – по 80 тысяч, людям, получившим повреждения средней степени тяжести - 40 тысяч, остальным – по 20 тысяч гривен», - рассказала Светлана Бедрега.

Также она сообщила, что на сегодняшний день в больницах остаются трое пострадавших. Одна – в ГКБ № 1 и двое – в военном госпитале.

«Состояние у всех удовлетворительное и я надеюсь, что все будут выписаны еще до нового года», - отметила Светлана Бедрега.