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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Кабмин обязал "Нафтогаз" немедленно заплатить 8,5 миллиардов в бюджет

Категория: Новости / Экономика и финансы

Кабмин обязал "Нафтогаз" немедленно заплатить 8,5 миллиардов в бюджет

Кабмин как акционер "Нафтогаза" обязал компанию выплатить 8,5 миллиарда гривен дивидендов за 9 месяцев 2019 года в бюджет, оплату должны сделать до 27 декабря.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 26 декабря.

Кабмин также установил, что при расчете и выплате дивидендов по результатам деятельности Нафтогаза за 2019 год указанная сумма будет учтена.

Дивиденды из прибыли компании, как правило, выплачивают в следующий год, следующий за тем годом, за который получили прибыль. То есть, дивиденды за 2019 Нафтогаз должен заплатить в бюджет в 2020 году.


Источник: Экономическая правда



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