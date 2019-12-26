Ученые нашли рыбу, передвигающуюся на ногах

Американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружили редкую рыбу-удильщика, которая передвигается на плавниках, как на ногах, пишет Inner Splendor.

Рыба была найдена на глубине 900 метров. Ее засняла специальная глубоководная камера, которую использовали специалисты NOAA при изучении морского дна.

Рыба передвигалась по песку на своих плавниках, используя их как ноги.

Удильщик - это глубоководная рыба, длина которой достигает 150 сантиметров, а вес - до 50 килограммов.