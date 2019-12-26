В Карпатах очередной раз запечатлели на камеру «брокенского призрака»

На горе Поп Иван в украинских Карпатах сфотографировали уникальное оптическое явление – брокенский призрак.\

Снимок-подтверждение 22 декабря опубликовал спасатель из Калуша, начальник Явирницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак в Facebook.

"Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории", – подписал он фото.

Пользователи с восторгом отреагировали на "призрака". Пост спасателя в соцсети собрал более трехсот лайков и почти тридцать репостов.

Отметим, что брокенский (или горный) призрак – это редкое оптическое явление в горах, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу.

Такая тень может казаться очень большой, иногда она окружена цветными кольцами (так называемая глория). Кроме этого, призрак может двигаться, к тому же совершенно неожиданно, что связано с движением облачного слоя и колебания плотности облаков. Это необычное явление можно увидеть в разных горных уголках мира.

Ранее сообщалось, что на горе Поп Иван в Карпатах туристы стали свидетелями «брокенского призрака».