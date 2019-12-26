В Украине более 52% молодежи имеют по 4 смартфона на одного человека - исследование

В Украине 52,1% молодежи имеют по 4 смартфона на одного человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования по цифровой грамотности населения, проведенного Министерством цифровой трансформации.

Так, по результатам исследования, 52,1% молодежи в возрасте от 10 до 17 лет имеют более 4 смартфонов. И только 2% молодежи не имеют никакого смартфона.

Кроме того, 15,7% населения не имеют ни одного смартфона. Одним смартфоном владеет 30,6% населения, двумя - 26,4%, тремя - 16,5%, а более 4 смартфонов имеет 10,8% населения.