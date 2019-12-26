НБУ уточнил требования МВФ для получения транша

Международный валютный фонд (МВФ) предоставит очередной транш помощи Украине в случае выполнения ряда условий, заявила замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

Среди ключевых условий — рабочий рынок земли и закон, который заблокирует возврат неплатежеспособных банков прежним владельцам, уточнила Рожкова в интервью Минфин, передает UA.NEWS.

Прошлая программа была довольно простая и короткая — она должна была поддержать Украину между выборами. Теперь мы говорим о новой.. К старым условиям, которые мы не выполнили, добавился ряд новых. Чтобы выйти на Совет директоров МВФ, подписать меморандум и получать деньги от Фонда, Украине нужно выполнить несколько prior actions. Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли.. МВФ не важно, кто получит право покупать землю, лишь резиденты Украины или иностранцы тоже. Главное, чтобы появилась возможность инвестировать и инвестиции были защищены,



Также МВФ настаивает на принятии закона №2571. Он предусматривает, что банки, которые признаны неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации, не вернутся на рынок. Это касается и «Приватбанка», даже если его национализация будет признана незаконной в судебном порядке.

— отметила Екатерина Рожкова.

В СМИ его называют «антиколомойским», но это ошибка. Он совсем не про Коломойского. Мы работали над этим документом очень долго. Просто некоторые вещи совпали,

— пояснила замглавы НБУ.

Напомним, 7 декабря президент Зеленский обсудил по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой условия дальнейшего сотрудничества, была достигнута предварительная договоренность о новой трехлетней программе в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму 5,5 млрд долл.

Позже 12 декабря в Фонде сообщили, что Исполнительный совет МВФ еще не утверждал новую программу расширенного финансирования для Украины. И решение будет зависеть от имплементации Украиной предыдущих договоренностей.

23 ноября миссия МВФ официально заявила о завершении работы в Украине. Для получения кредита от МВФ Украину обязали выполнить еще одно условие – поддержать закон о запрете возврата банков бывшим владельцам. В частности, Верховная Рада может принять закон, который запретит возвращение «ПриватБанка» Игорю Коломойскому.

Кабинет министров 11 декабря внес в парламент соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы».