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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Украине закроют все нелегальные АЗС до 9 января

Категория: Новости

В Украине закроют все нелегальные АЗС до 9 января

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранителям ликвидировать нелегальные автозаправочные станции до 9 января 2020 года. Об этом он написал в Facebook, сообщает Lenta.UA

В Украине существует проблема нелегальных автозаправочных станций. Недавно дал поручение Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и другими контролирующими органами до 9 января 2020 года решить эту проблему,
— отметил Гончарук. 
По его словам, уже закрыто 46 нелегальных АЗС и изъято 1,3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 33,4 млн грн. Также открыто 18 уголовных производств. 
Работа в этом направлении активно продолжается. Все АЗС будут работать с лицензиями или не будут работать вообще,
— подчеркнул премьер. 

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участников топливного рынка и сетей автозаправочных станций. Во время этой встречи президент пообещал активно бороться с нелегальными АЗС, а также призвал дистрибьюторов автомобильного топлива снизить цены на бензин.

 



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