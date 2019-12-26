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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

За год одесские патрульные зафиксировали 14 тысяч ДТП

Категория: Новости / История и общество

За год одесские патрульные зафиксировали 14 тысяч ДТП

В 2019 году сотрудники патрульной полиции Одесской области зафиксировали 14 тысяч дорожно-транспортных происшествий, 1900 из них с пострадавшими.  

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник ведомства Александр Гостищев, передает «Думская». По сравнению с прошлым годом, добавил он, общее число аварий увеличилось, хотя ДТП с пострадавшими стало немного меньше.

Самой распространенной причиной происшествий является превышение скорости. На втором месте — нарушение ПДД при маневрировании.  

Зафиксировано 23 тысячи нарушений скорости. 21 тысяча это превышение на 20 километров в час, остальные — на 50 км/ч и больше,
— сказал Александр Гостищев.

Начальник отдела безопасности дорожного движения Алексей Бернатович добавил, что за год патрульные также зафиксировали 1025 нарушений в сфере пассажирских перевозок. Составлен 41 протокол в отношении должностных лиц за отправление на линии машин без необходимых документов или с неисправностями.

Для снижения аварийности патрульные осматривали дороги и вынесли 171 предписание по устранению недостатков, которые могут создавать опасные ситуации. Кроме того, на оживленных участках дорог установлены радары контроля скорости.

 



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