За год одесские патрульные зафиксировали 14 тысяч ДТП

В 2019 году сотрудники патрульной полиции Одесской области зафиксировали 14 тысяч дорожно-транспортных происшествий, 1900 из них с пострадавшими.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник ведомства Александр Гостищев, передает «Думская». По сравнению с прошлым годом, добавил он, общее число аварий увеличилось, хотя ДТП с пострадавшими стало немного меньше.
Самой распространенной причиной происшествий является превышение скорости. На втором месте — нарушение ПДД при маневрировании.
Начальник отдела безопасности дорожного движения Алексей Бернатович добавил, что за год патрульные также зафиксировали 1025 нарушений в сфере пассажирских перевозок. Составлен 41 протокол в отношении должностных лиц за отправление на линии машин без необходимых документов или с неисправностями.
Для снижения аварийности патрульные осматривали дороги и вынесли 171 предписание по устранению недостатков, которые могут создавать опасные ситуации. Кроме того, на оживленных участках дорог установлены радары контроля скорости.