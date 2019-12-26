Электрокары с 1 января обозначат "зелеными" номерами

Так, с нового года места для парковки электромобилей оснастят специальными знаками. Если на таком месте припаркуют топливный или бензиновый автомобиль, то для нарушителя предусмотрен штраф 340-510 грн.
Кроме того, для электрокаров будут применяться другие технические условия для номерных знаков. Для идентификации ТС без двигателя внутреннего сгорания его оборудуют номерами с зеленым шрифтом.
В объяснительной записке отмечается, что Украина сегодня является одним из лидеров по темпам роста продаж электромобилей. По состоянию на 1 июня 2019 года в Украине зарегистрировано более 25 тысяч электромобилей и гибридов, что на 56% больше, чем год назад. Впрочем, в последнее время темпы роста ускоряются. Так, в течение мая текущего года было зарегистрировано на 97% таких автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом, отмечается в документе, инфраструктура - ключевой элемент в развитии любой отрасли или сектора. Для электромобильной отрасли разветвленная сеть зарядной инфраструктуры является залогом комфортного использования электромобилей с возможностью передвигаться не только в пределах населенных пунктов, но и осуществлять междугородние поездки.
Одной из проблем, которая тормозит развитие электромобильности в Украине, является неурегулированный вопрос оборудования мест для парковки и зарядки электромобилей, отсутствие соответствующих дорожных знаков. Неоднократно зафиксированы случаи, когда места, что оснащены зарядными устройствами, занимаются транспортными средствами без электродвигателя. Это создает проблемы для доступа электрокаров к зарядной станции, что часто препятствует дальнейшему движению электромобилей из-за низкой заряженности аккумулятора и тормозит развитие инфраструктуры.
Кроме соответствующих дорожных знаков также в Украине не урегулирован вопрос идентификации транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. В частности, такие знаки используются в Австрии, Германии, Венгрии, Норвегии, Великобритании, Китае, Индии, Латвии, провинции Онтарио в Канаде и прочее. Таким образом принятие законопроекта позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем в лучшие европейские и мировые образцы.