С января будем платить за газ по двум платежкам

С января украинцы будут получать две платежки за газ: одну за потребление газа, вторую за его транспортировку.

Об этом говорится в сообщении Региональной газовой компании (РГК), в которую входят около 20 облгазов, передает kurs.com.ua.

Как уточняется, стоимость услуги за доставку газа рассчитывается индивидуально для каждого потребителя. А размер платы зависит только от объема потребления.

За основу берется объем потребления в течение всего года. Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года,

Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн. Наиболее высокие тарифы будут в Николаеве (15,4 грн), Черновцах (14,8 грн), Ивано-Франковске (14,1 грн), самые низкие – в Харькове (4,2 грн), Кривом Роге (4,9 грн) и Днепре (7,8 грн). При этом нет разницы, идет ли речь о зимнем или летнем времени года.

В РГК рекомендуют потребителям с газовой плитой или колонкой платить единым платежом за квартал, полгода или год. Тогда экономия на комиссии составит 100-200 грн в год, так как комиссия во многих банках составляет больше, чем сумма самого тарифа.

При этом тем потребителям с газовыми счетчиками, кто по факту не пользовался услугой газа в определенный период, все равно придется платить за транспортировку газа. В следующем году, обещают в компании, плата за доставку газа будет скорректирована в соответствии с фактическим объемом потребления.

Напомним, что в октябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год. По мнению регулятора, принятие новой методики дает в течение года равномерную нагрузку по оплате услуг потребителю, а также прогнозируемость тарифной выручки облгазов. 24 декабря НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний в течение первого полугодия 2020 года в среднем на 30% до двух с половиной раз, в зависимости от компании.