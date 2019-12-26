Зеленский проиграл диджитализации: в Украине выбрали слово года

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово "диджитализация" словом 2019 года.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "Мыслово".

Неологизм, который вошел в украинский язык лишь несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина "цифровая трансформация" и является проявлением глобальной цифровой революции. Другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии.

Термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом.

Явление, начавшее свой путь в бизнес-среде, нашло свое место и в сфере государственного управления. В этом году было создано Министерство цифровой трансформации Украины, которое имеет амбициозные планы по цифровизации государства.

"Государство в смартфоне" — еще одно проявление диджитализации, также стало важным выражением уходящего года.

Хотя в этом году победило неполитическое слово, все остальные претенденты отражали политические события:

— Зе — сокращение фамилии Владимира Зеленского, который феерично выиграл выборы президента Украины 2019. Также часто употребляется как часть сложных слов, с ним связанных: зе-команда, зе-президент, зе-кандидат и т.п.;

— монобольшинство — в этом году впервые в истории украинского парламентаризма большинство в Верховной Раде было сформировано одной партией;

— турборежим — термин, которым характеризуют первые месяцы работы Верховной Рады Украины VIII созыва;

— разведение — желание президента Зеленского развести войска на Донбассе вызвало широкую дискуссию в украинском обществе;

— красные линии — термин активизировался в украинском публичном дискурсе в связи с победой Владимира Зеленского и беспокойством гражданского общества из-за его решений;

— пленные — в связи с возвращением из России украинских пленных и переговорами относительно нового обмена.

Словарь "Мыслово" создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают обычные пользователи. "Мыслово" выбирает слово года в седьмой раз. Основными критериями при выборе слова года является его популярность и социальная значимость.

Слова года за прошлые годы:

2018: Томос

2017: безвиз

2016: коррупция

2015: блокада

2014: киборги

2013: Евромайдан