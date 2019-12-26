Одесса: неделя за неделей

Вот и подходит к концу год 2019-й. И как всегда, это время приближения нового года бывает веселым, немного сумбурным и суматошным. Ведь нужно и елку нарядить, и подарки закупить, и сводить детей на утренник, и самим успеть принарядиться и отправиться на костюмированный корпоратив. Уходят в тень политические споры и раздоры, карьерные амбиции и конкуренция, уступая место главным незыблемым ценностям. Это семья, дети, домашний очаг, наши близкие люди и любимый город. Давайте их беречь и заботиться о них.

С наступающим всех, друзья!

Итак, как провести эти оставшиеся до Нового года дни, волшебную ночь 31 декабря и как встретить самый первый день нового, 2020 года? Я подскажу.

«И в сердце моем ты всюду со мной»

20 декабря поздравления в честь 90-летия(!) принимала исполнительница главной роли Тоси Чумаковой в легендарном спектакле и фильме-оперетте Исаака Дунаевского «Белая акация» – заслуженная артистка Украины Идалия Иванова. Эта роль в одночасье сделала юную актрису знаменитой, оперетту – самой одесской и знаковой, а песню «Когда я пою о широком просторе» – неформальным гимном города.

Юбилейные торжества состоялись на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. Михаила Водяного, сразу по окончании спектакля «Белая акация», в котором участвовали все ведущие актеры театра: Ольга Оганезова, Владимир Фролов, Наталья и Николай Завгородние, а в роли Тоси блистала Ирина Ковальская. Но все зрители переполненного зала ждали юбиляршу. И Идалия Валерьевна вышла – в вечернем наряде в пол и …бескозырке, под руки с двумя красавцами моряками. Когда утих шквал аплодисментов, «самая народная из заслуженных актрис», сидя на троне, принимала поздравления, цветы, слушала шутливые скетчи. Наконец, оркестр вновь заиграл любимую мелодию, и вновь, как некогда, звонко зазвучал голос Идалии Ивановой: «И в сердце моем ты всюду со мной, Одесса, мой город родной!» Давайте вместе поздравим звезду одесской оперетты с ее юбилеем и наступающим Новым годом! Многая лета, Идалия Валерьевна!

Премьера!

В пятницу, 27 декабря, и в воскресенье, 29 декабря, в Театре юного зрителя – премьера спектакля «Клятвенные девы» по пьесе Олега Михайлова в постановке режиссера Натальи Прокопенко.

К этому дню драматург и сценарист, лауреат конкурса новой драматургии «Ремарка», победитель и призер международных драматургических конкурсов «Евразия», «Свободный театр», «Действующие лица» Олег Михайлов специально приезжает в Одессу. Спектакли по пьесам Олега Михайлова поставлены театрами разных стран (Эстония, Россия, Украина, Казахстан и Республика Беларусь).

Начало спектакля в 19.00.

«Театр – моя жизнь»

В пятницу, 27 декабря, во Всемирном клубе одесситов состоится выставка театральных работ Николая Кужелева (1942-2017).

Николай Кужелев – сценограф, художник, иллюстратор, член Национального союза художников Украины, кавалер ордена «Знак почета». Он окончил Одесское театральное художественное училище и Харьковский художественный институт. Оформил более ста спектаклей в ведущих театрах Украины (Киев, Одесса, Харьков, Николаев и др.), России.

Был участником союзных, республиканских и международных художественных выставок. Произведения художника находятся в собраниях Одесского художественного музея и Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины, Театрального музея им. А.А. Бахрушина, в частных коллекциях Японии, Франции, Израиля, США, Канады, Германии.

Выставка продлится до 17 января.

Начало в 14 часов.

Вход свободный.

Благотворительный взнос приветствуется.

«Чиполлино» в Одесской музкомедии

Есть сказочные истории, над которыми не властно время. Прочитав или посмотрев в детстве, их не забудешь, как плюшевого мишку, из них не вырастаешь, как из коротких штанишек. Таковы удивительные истории итальянского сказочника Джанни Родари. Помните его «Джельсомино в Стране лжецов»? А «Мальчика из Неаполя»? И, наконец, его «Чиполлино»? По сказке про мальчика-луковку Одесский театр музыкальной комедии к новогодним каникулам поставил одноименный детский мюзикл.

27, 28, 29 декабря дети разного возраста и взрослые могут попасть в волшебную страну, где овощи и фрукты так похожи на нас: они умеют говорить, думать, любить, дружить и бороться за справедливость. Музыку на стихи Александра Вратарева написал Игорь Поклад. Режиссер-постановщик спектакля – Виталий Синников, балетмейстер-постановщик – Ирина Синникова. Роли исполняют взрослые артисты театра и юные участники театральной студии «Продленка». За красочными костюмами, яркими декорациями и мелодиями солнечной Италии четко читается главный посыл и девиз представления: нельзя терпеть несправедливость (ну, помните введение налогов на воздух и осадки?). А если хочешь что-то изменить в этом мире, не терпи и начни с себя.

В мире рептилий и мастодонтов

В субботу, 28 декабря, в Палеонтологическом музее Одесского национального университета имени И.И. Мечникова (ул. Дворянская, 2, 3-й этаж) – День открытых дверей.

Одесский палеонтологический музей – один из старейших в Украине. В 1865 году, одновременно с основанием Новороссийского университета, был открыт геологический кабинет, который имел палеонтологический отдел, содержавший 318 экспонатов. В 1873 году выдающийся зоолог и палеонтолог В.О. Ковалевский подарил первую большую авторскую коллекцию ископаемых останков пресноводных моллюсков юга Франции. С этого времени Палеонтологический музей существует как самостоятельная единица и принадлежит к 10 лучшим палеонтологическим музеям мира.

Музей содержит богатую коллекцию ископаемой фауны и флоры.

Экспозиция музея расположена в трех залах, а его коллекции насчитывают более 60000 экспонатов. Интересна и библиотека музея, в которой более 10000 работ основателей палеонтологии и геологии.

Важнейшие в коллекции музея – семь полных скелетов позвоночных животных, существовавших некогда в нашем регионе. Это скелеты мастодонта, трехпалой лошади, безрогого носорога, плиоценового верблюда, слона, пещерного медведя, мамонта.

В экспозицию Палеонтологического музея входит диорама «Развитие жизни на Земле», пятнадцать ее секций иллюстрируют основные этапы развития планеты и жизни на ней. Большую ценность имеют скелеты мозазавра, ихтиозавров, уникальный скелет динорниса. При музее существует подземный палеонтологический заповедник – кладбище вымерших позвоночных. Это представители млекопитающих, представителей плиоценового возраста из карстовых пещер понтического известняка Одессы.

Время работы музея – с 10.00 до 14.00.

Вход свободный.

Представление в музее

28 декабря в восьми залах Музея современного искусства Одессы (ул. Леонтовича, 5) пройдет каскад перформансов.

Китайская мудрость гласит: не дай бог жить в эпоху перемен. Но что делать, если мы родились и всю жизнь живем в эту эпоху? Тогда следует признать, что изменения – это единственное, что может стать опорой.

Последовательность и повторение – стратегии роста и самоидентификации то человека, то общества,– только они в состоянии показать, как течет время, и по-настоящему что-то изменить.

Участники перформанса: Евгений Баль, Виктория Хорошилова, Андрей Утенков, Анастасия Карандашова, Ирина Лесик, Ксения Тюшева, Арсений Василенко, Роман Соляник.

Перформеры предстанут в виде подвижных экспонатов музея.

Время работы – с 12.00 до 20.00.

Вход свободный.

Колядки в Соборе

В Кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии (ул. Екатерининская, 33) 28 декабря состоится Гала-концерт I фестиваля хорового и ансамблевого пения «Вогонь Різдва горить, палає, колядка поміж всіх лунає». Участники фестиваля исполнят рождественские, духовные песнопения и колядки.

Праздник начнется в 12 часов.

Вход свободный.

Праздник в ZOO

А в Одесском зоопарке в пятницу и субботу, 27 и 28 декабря, будет по-зимнему... жарко! Здесь в компании аниматоров, Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика будет проходить новогодний праздник для маленьких и взрослых посетителей. Их ожидают игры, конкурсы, викторины и хоровод вокруг елки. И, конечно, четвероногие, мохнатые и пернатые обитатели!

Начало – в 12.00.

В Саду на Рождество…

Интересно будет и в Городском саду. 28 декабря там пройдет празднование Рождества Христова. В программе: детская театральная постановка, мастер-классы, игры и конкурсы для детей, колядки и рождественский концерт.

Начало в 14 часов.

…и в Парке на выходных

Посетители парка им. Т. Шевченко в выходные дни, 28-29 декабря, смогут стать участниками двухдневного фестиваля-ярмарки «Новогодние подарки». Для детей подготовлены интерактивные игры, анимационные программы, конкурсы и сладкие подарки.

Праздник стартует в 11 часов.

Только раз в году

В ночь с 31 декабря на 1 января состоится встреча Нового, 2020 года на Думской площади. Гостям представят праздничную программу в новой концепции – красочную визуализацию с применением 3D маппинга, световых проекций. Состоятся выступления популярных артистов и розыгрыш новогодних подарков. Наступление Нового года ознаменуется праздничным фейерверком. Празднование начнется в 21 час.

Веселимся вместе

А 1 января на Думскую площадь приглашают юных одесситов. Там будет проходить праздничная развлекательная программа – выступления творческих коллективов, конкурсы, викторины, раздача подарков и развлечения с веселыми аниматорами. На празднике выступят участники новогоднего фикс-шоу, кавер-бэнд Lucky Band и проекта «Голос. Дети». Также дети смогут полюбоваться ярким световым шоу на здании Одесской мэрии.

Начало в 16 часов.