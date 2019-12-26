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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

СБУ разоблачила шестерых шпионов в диппредставительствах

Категория: Новости

СБУ разоблачила шестерых шпионов в диппредставительствах

СБУ в этом году разоблачила шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств - 6 человек стали в Украине персонами нон грата.

Об этом свидетельствуют итоги работы департамента контрразведки за 2019 год, говорится на сайте СБУ.

 

Продолжает СБУ разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств - 6 человек стали в Украине персонами нон грата. В частности, на Львовщине разоблачили российского консула-советника, который собирал информацию о состоянии ВСУ и готовил представителей нацменьшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене,
- говорится в сообщении.

Важное направление работы контрразведки - защита военно-экономического и оборонного потенциала. За прошлый год в пределах контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля начато 51 уголовное производство, 22 человека приговорены за нарушение правил осуществления международных передач. Предупрежден незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более 50 миллионов гривень.

Недавно СБУ блокировала попытку противоправного перемещения в ЕС двигателей, которые используются для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ.

Также Служба предупредила переправки за границу, в частности в РФ, комплектующих для военной авиации.

Кроме того, СБУ выявила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более $110 миллионов. Благодаря деятельности контрразведки недопущено присвоение почти 750 миллионов гривень при выполнении государственного оборонного заказа.

Всего в 2019 году СБУ инициировала проведение 32 проверок деятельности субъектов предпринимательской деятельности, нарушивших законодательство в этой сфере. Как следствие - в бюджет уплачено более 7 миллионов гривень штрафных санкций.

Отметим, что сегодня, 27 декабря отмечается День контрразведки СБУ.



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