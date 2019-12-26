СБУ разоблачила шестерых шпионов в диппредставительствах

Об этом свидетельствуют итоги работы департамента контрразведки за 2019 год, говорится на сайте СБУ.
Важное направление работы контрразведки - защита военно-экономического и оборонного потенциала. За прошлый год в пределах контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля начато 51 уголовное производство, 22 человека приговорены за нарушение правил осуществления международных передач. Предупрежден незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более 50 миллионов гривень.
Также Служба предупредила переправки за границу, в частности в РФ, комплектующих для военной авиации.
Кроме того, СБУ выявила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более $110 миллионов. Благодаря деятельности контрразведки недопущено присвоение почти 750 миллионов гривень при выполнении государственного оборонного заказа.
Всего в 2019 году СБУ инициировала проведение 32 проверок деятельности субъектов предпринимательской деятельности, нарушивших законодательство в этой сфере. Как следствие - в бюджет уплачено более 7 миллионов гривень штрафных санкций.
Отметим, что сегодня, 27 декабря отмечается День контрразведки СБУ.