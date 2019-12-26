"Всемирные Одесские новости": 110-й выпуск  представлен в Золотом зале

110-й выпуск газеты "Всемирные Одесские новости" представлен 26 декабря в Золотом зале литературного музея. Устный выпуск зимнего номера прошел в формате радиопрограммы. Редактор газеты Алла Гудзенко и популярный радиоведущий Гриша Червонный познакомили аудиторию с авторами и героями публикаций декабрьского выпуска.

- Формат устных выпусков придуман для газеты два года назад, — отметила А. Гудзенко. — Более тысячи человек стали участниками и зрителями наших душевных интерактивных встреч. На радио "Одесса- мама" еженедельно выходит программа со спикерами издания ВКО. Главное — в результате рождаются новые одесские проекты и материалы для газеты.

В 110-м номере газеты — традиционные и дебютные рубрики. Среди традиционных материалы основателя газеты, вице- президента Всемирного клуба одесситов Евгения Голубовского, где Евгений Михайлович рассказывает о музыкантах и литераторах разных поколений. О зарождении традиций встреч Нового года и Рождества в Одессе начала 19 века — развернутая статья Олега Губаря.

80- летие Феликса Кохрихта, создателя множества культурных институций города, отмечено поздравлениями в рубрике "Юбилей". В живом репортаже "Что для вас ВКО" читатель услышит прямую речь президента Клуба, Михаила Жванецкого. В рубрике "Детектив" о приключениях самого знаменитого одесского полотна — картины Караваджо из Музея Западного и Восточного искусства.

Дебютные рубрики —"Урбанистика"," Игры разума" представили молодые авторы. Студенты, молодые ученые, творческие таланты из разных вузов и арт-пространств города в коротких эмоциональных спичах рассказали о созданных ими, на благо Одессы, событиях.

Представитель департамента культуры и туризма горсовета, Анжела Васина, проанонсировала открытие нового городского арт- объекта в парке Победы.

Дарья Ступко, обладательница Кубка мира по степу, вокалистка Мария Мансурова своими талантами вдохновляли аудиторию во время встречи.

А настоящий Дед Мороз — народный артист Украины Николай Завгородний ( театр Музыкальной комедии) — пожелал всем читателям " Всемирных одесских новостей" исполнения всех желаний. И немедленно исполнил одно из них — общее фото на память под прекрасной елкой Золотого зала Литмузея.

-- Такие встречи наполняют надеждой, - отметил почетный член Клуба одесситов, врач- фтизиатр, один из старейшин ВКО, Леонид Авербух. - Мы понимаем, что "Всемирные Одесские новости" читают разные поколения в разных странах.

Справка: «Всемирные Одесские Новости» — газета Всемирного клуба одесситов, общественной организации, созданной 29 лет назад. У Клуба и его газеты общий девиз « Одесситы всех стран, соединяйтесь!». Основатель газеты культуролог Евгений Голубовский. В 2017 году возглавила газету медиа- специалист Алла Гудзенко, которой Евгений Михайлович передал « редакторский жезл» . Прочитать 110-й номер на сайте клуба - здесь