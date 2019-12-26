Ощадбанк перестанет давать 100% гарантию на депозиты

С 1 июля 2020 года государственный Ощадбанк перестанет давать 100% гарантию возврата по депозитам своим вкладчикам в случае банкротства, ограничив гарантии суммой 200 тыс. грн. Об этом рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью изданию "Минфин".

Она подтвердила, что правительственный законопроект №2571, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, предлагает присоединить государственный банк к системе Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), что лишит его вкладчиков действующей сейчас привилегии гарантии 100% возврата вкладов. С 1 июля 2020 года Ощадбанк сможет давать гарантии только в размере 200 тыс. грн.

Все депозиты, которые… размещены до 1 июля, будут гарантироваться в полном объеме до окончания срока договора, после этой даты – в размере гарантированной суммы (сейчас 200 тыс. грн). Правильная мера. С точки зрения Нацбанка, такие изменения – вопрос конкурентности среды. Ведь взносы в ФГВФЛ – это дополнительные затраты банков на депозиты. И, понятно, что они их учитывают при расчете реальной ставки,

- сказала Рожкова.

Ранее глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Байба Апин сообщила, что госбанк закроет до 600 отделений, сократив свою сеть с 2,4 тыс. до 1,8-2 тыс точек.