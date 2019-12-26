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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Зеленский уволил Трубу с поста директора Госбюро расследований 

Категория: Новости / Политика

Зеленский уволил Трубу с поста директора Госбюро расследований 

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований. Соответствующий указ он подписал сегодня, 27 декабря, передает издание "Гордон".

 


Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований,
– говорится в тексте указа, обнародованного на сайте президента.
Следующим указом президент назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.
Венедиктова является известным в Украине юристом в коммерческом праве, доктором наук, работала советником в ряде крупных юридических компаний, является арбитром арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Национального университета имени Каразина в Харькове. Является членом научно-консультативного совета при Верховном Суде,
– рассказывал о новом и.о. главы Госбюро расследований главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.

В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР.
16 августа 2018 года Труба заявил о начале работы Госбюро. 



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