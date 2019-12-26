Разворота Института нацпамяти "в другую сторону" не будет, - Дробович

При новом руководстве Институт национальной памяти не будет "разворачиваться в другую сторону" относительно того, что делал Владимир Вятрович, однако отличия в работе будут.
Об этом в эфире Громадского рассказал глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, передает Укринформ.
Угол наклона есть... Есть поле, и в этом информационном поле много кто оценивал Институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалог, коммуникацию, работу с громадами и т. д. Я слышу эти оценки - и соответственно буду делать разные акценты относительно этого,- так Дробович прокомментировал высказывание Вятровича о том, что УИНП "развернется в другую сторону".
Он уточнил: речь идет не о том, что говорил Институт нацпамяти при Вятровиче, а о том, как его "воспринимали и рецитировали".
Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур - достаточно цивилизованных. А цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественного, и заканчивая тем, как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переназвать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперским российским,- рассказал руководитель УИНП.
Дробович подчеркнул, что не против переименований и таких объектов, но делать это необходимо по закону и, по его словам, "называть вещи своими именами".