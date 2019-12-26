Разворота Института нацпамяти "в другую сторону" не будет, - Дробович

При новом руководстве Институт национальной памяти не будет "разворачиваться в другую сторону" относительно того, что делал Владимир Вятрович, однако отличия в работе будут.

Об этом в эфире Громадского рассказал глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, передает Укринформ.

Угол наклона есть... Есть поле, и в этом информационном поле много кто оценивал Институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалог, коммуникацию, работу с громадами и т. д. Я слышу эти оценки - и соответственно буду делать разные акценты относительно этого,

- так Дробович прокомментировал высказывание Вятровича о том, что УИНП "развернется в другую сторону".

Он уточнил: речь идет не о том, что говорил Институт нацпамяти при Вятровиче, а о том, как его "воспринимали и рецитировали".

Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур - достаточно цивилизованных. А цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественного, и заканчивая тем, как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переназвать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперским российским, - рассказал руководитель УИНП. - рассказал руководитель УИНП.

Дробович подчеркнул, что не против переименований и таких объектов, но делать это необходимо по закону и, по его словам, "называть вещи своими именами".

Напомним, что 18 сентября Кабинет министров уволил руководителя УИНП Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с марта 2014 года. 4 декабря главой Института назначили Антона Дробовича. Он подчеркнул, что неотложными задачами УИНП являются завершение процесса декоммунизации, признание на международном уровне Голодомора геноцидом, а также противодействие российской агрессии.