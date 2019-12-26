Кабмин изменил процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги

Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале, передает РБК-Украина.
Как отметил Гончарук, с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.
Согласно проекту постановления,
Напомним, с 1 октября 2019 года в Украине введена новая система монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь льготники могут получить денежные средства в наличной или безналичной форме. Начиная с ноября, украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот.
По данным Минсоцполитики, средний размер льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2019 года в Украине составлял чуть меньше 800 гривен. Средний размер субсидий в ноябре составлял 1200 грн. Таким образом, в подавляющем количестве случаев получать субсидии более выгодно, чем льготы.