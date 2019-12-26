Кабмин изменил процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги

Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале, передает РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Раньше разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей,

- сказал он.

Согласно проекту постановления,

в случае подачи заявления после 15 октября (15 мая) в течение отопительного (неотопительного) сезона льгота предоставляется в денежной наличной форме путем перечисления денежных средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.