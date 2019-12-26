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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Кабмин изменил процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги

Категория: Новости / Экономика и финансы

Кабмин изменил процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги

Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале, передает РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Раньше разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей,
- сказал он.

Согласно проекту постановления,

в случае подачи заявления после 15 октября (15 мая) в течение отопительного (неотопительного) сезона льгота предоставляется в денежной наличной форме путем перечисления денежных средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Напомним, с 1 октября 2019 года в Украине введена новая система монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь льготники могут получить денежные средства в наличной или безналичной форме. Начиная с ноября, украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот.

По данным Минсоцполитики, средний размер льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2019 года в Украине составлял чуть меньше 800 гривен. Средний размер субсидий в ноябре составлял 1200 грн. Таким образом, в подавляющем количестве случаев получать субсидии более выгодно, чем льготы.



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