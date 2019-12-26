Нафтогаз: новых договоренностей с Газпромом нет

В НАК "Нафтогаз Украины", ссылаясь на сегодняшнее заявление министра энергетики России Александра Новака по сделкам между Украиной и РФ подчеркнули, что речь идет о договоренностях, достигнутых 20 декабря в Минске. Об этом сообщает пресс-служба на странице компании в Facebook, передает УНН.

Обращаем внимание СМИ, в сегодняшнем заявлении на "РИА-Новости" имеется ссылка на договоренности 20 декабря. Если будет новая информация, мы ее сообщим. Пока переговоры продолжаются,

- сообщили в компании.

Отметим, что ранее Новак заявил, в частности, что стороны договорились, что с 1 января 2020 года страны "обнуляют" взаимные претензии.

Напомним, что 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам "Энергосоюза" Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщалось ранее, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.